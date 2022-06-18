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Через російські удари по Дніпропетровщині є постраждалі та руйнування – облрада

Голова обласної ради повідомив про «прильоти» в кількох місцях області (фото ілюстраційне)

Увечері російські війська завдали кілька ударів по Новомосковському району Дніпропетровського району, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук 18 червня.

«Надвечір маємо декілька «прильотів» у Новомосковському районі. За попередніми даними, є постраждалі і масштабні руйнування. Наразі вся інформація з’ясовується», – заявив він.

Також Лукашук повідомив про обстріл Апостолівської громади, який пошкодив лінію електропередач – її вже відновили. Внаслідок удару по Зеленодольській громаді ніхто не постраждав.

Раніше місцеве управління ДСНС повідомляло про постраждалих та руйнування внаслідок обстрілу Кривого Рогу. Лукашук зазначив, що відповідні служби ще працюють на місці події.

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