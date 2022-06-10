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У Дніпрі склали список із 90 об’єктів, яких позбавлять статусу пам’ятки

Зокрема, йдеться про позбавлення статусу пам’ятки танку на проспекті Гагаріна, присвяченого радянському воєначальнику Юхиму Пушкіну

Міська рада Дніпра склала список із 90 об’єктів, пов’язаних із радянським минулим, для позбавлення статусу пам’ятки. Про це Радіо Свобода повідомила начальниця управління з питань охорони культурної спадщини міської ради Надія Лиштва.

За її словами, частина цих пам’яток не мають художньої цінності й не відповідають критеріям пам’яток за українським законодавством, частина втратила історичний контекст – наприклад, пам’ятні дошки піонерам.

До переліку, поміж інших, увійшли об’єкти, пов’язані з Героями Радянського Союзу – Олексієм Матросовим, Юхимом Пушкіним, Віктором Барановим тощо.

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Зокрема, йдеться про позбавлення статусу пам’ятки танку на проспекті Гагаріна, присвяченого радянському воєначальнику Юхиму Пушкіну.

«Танк не оригінальний, це – післявоєнна модель. Його вже міняли неодноразово. Оригінальний танк стоїть біля історичного музею, а це – пізніша версія. У нас на обліку є могила Юхима Пушкіна, яка охороняється законом. А танк – не має ні історичної, ні художньої цінності», – сказала Надія Лиштва.

Складений перелік передали до обласної військової адміністрації. Та подасть його до профільного міністерства, де будуть ухвалювати рішення.

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Також на позбавлення статусу пам’ятки подають бюст двічі Героя Радянського Союзу Олексія Федорова, розташований у парку імені Глоби, який перебуває в Державному реєстрі нерухомих пам’яток України. Рішення щодо нього також ухвалюватиме Міністерство культури.

Раніше, 21 квітня, в Дніпрі перейменували 31 вулицю, пов’язану з Росією. Їм присвоїли назви, пов’язані з назвами населених пунктів, які постраждали від російської агресії: Чорнобаївська, Гостомельська, Бучанська, Ворзельська, Ірпінська, Бородянська, Краматорська, Дебальцівська.

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