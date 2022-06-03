Пожежа на підприємстві в Дніпрі: 2 людини загинули, один чоловік постраждав – ДСНС

Двоє людей загинули, один чоловік постраждав і шпиталізований внаслідок пожежі на території приватного підприємства в Дніпрі 3 червня, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«3 червня о 16:33 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла у Чечелівському районі міста… По прибуттю рятувальників до місця виклику встановлено, що на території приватного підприємства горить ангар, в якому переробляли в біопаливо вторинну сировину, а саме пластик і резину. Внаслідок пожежі сталися вибухи балонів з пропан-бутаном, що були всередині», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, пожежу загасили о 17:24.

«Вогнем знищено технологічне обладнання всередині ангару. Загальна площа займання склала 2400 кв.м», – додали рятувальники.

Про причину займання не повідомляють.