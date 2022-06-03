У Дніпрі через пожежу вибухнули газові балони на підприємстві

У Дніпрі триває пожежа на приватному підприємстві: сталися вибухи газових балонів, які там були. Про це повідомила речниця управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Дарина Цуркань.

Як передає кореспондентка Радіо Свобода, сирена в місті лунала після того, як було чути вибух.

Наразі місцева влада не уточнює, чи пожежа та вибухи були спричинені обстрілом, чи іншими причинами.

Загоряння сталося о 16:30 в металевому ангарі підприємства.

Площа пожежі – тисяча квадратних метрів. На місці працюють рятувальники та чотири спецмашини

Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.