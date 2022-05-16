«Планував допомагати виробництву зброї у Росії»: СБУ заблокувала роботу заводу в Дніпрі

Служба безпеки України заявляє про блокування роботи заводу у Дніпрі, який, за даними слідства, збирався відновити поставки комплектуючих для військово-промислового комплексу Росії.

«Засновником заводу є російська корпорація, яка спеціалізується на виробництві і модернізації зброї та військової техніки, тож ще минулого року він потрапив під санкції РНБО. Щоб обійти існуючі обмеження, російська сторона хотіла переписати завод на українську юридичну особу і продовжити його роботу на шкоду державній безпеці України. СБУ запобігла цьому і заблокувала роботу підприємства», – повідомляють у Службі безпеки.

Наразі порушене кримінальне провадження за статтею «фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України».

На майно та активи заводу вартістю у десятки мільйонів гривень може бути накладено арешт. Його також можуть примусово вилучити та передати у власність держави.

«Цей завод виготовляв комплектуючі до літаків, ракетних систем і підводних човнів. Серед іншого, йдеться про такі товари подвійного призначення як труби із високотехнологічного спеціального сплаву. Лише за 2021 рік на ньому було виготовлено 340 тонн цієї продукції загальною вартістю понад 450 млн грн», – зазначають в СБУ.

За даними слідства, до накладення санкцій готовий товар завод переправляв на територію Росії, де його перерозподіляли між військовими заводами та іншими об’єктами воєнно-промислового комплексу.

10 травня Служба безпеки України повідомила, що оголосила підозри у держзраді начальнику зміни заводу «Азовсталь», який «здав» російській армії схему підземних тунелів, де дислокуються українські захисники Маріуполя, та депутату райради на Сумщині, який під час окупації Тростянця закликав місцевих жителів переходити на бік армії РФ, а сам підтримував її харчами і орієнтував на місцевості.