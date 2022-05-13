СБУ повідомила про заборону в’їзду в Україну 13 іноземним журналістам

Служба безпеки України з початку повномасштабного вторгнення Росії викрила 13 іноземних журналістів, «які готували «замовні» матеріали для кремлівських пропагандистів і публікували дезінформацію з фронтів», і заборонила їм в’їзд до України терміном на три роки, повідомила пресслужба СБУ.

У Службі безпеки не уточнили, для яких видань працювали ці журналісти.

Крім того, у спецслужбі повідомили, що «нейтралізували більше ніж десять ботоферм потужністю понад 100 тисяч фейкових акаунтів, викрили сотні інтернет-агентів, які діяли на користь окупантів, заблокувала понад 5,5 тисяч акаунтів та облікових записів».

«Із останніх спецоперацій – викриття розгалуженої агентурної мережі спецслужб РФ, якою керували з Криму. До її складу входили псевдожурналісти і так звані «експерти», які отримували від російських кураторів гроші за свою роботу. Наразі «головний редактор», який координував діяльність групи, переховується на тимчасово окупованій території. Слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру», – повідомили в СБУ.