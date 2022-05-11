Від 8 до 15 років ув’язнення: СБУ повідомила про засудження групи російських солдат

Шість російських солдат, що потрапили у полон під час бойових дій в Україні, отримали вироки про позбавлення волі від 8 до 15 років, повідомила Служба безпеки України.

«Їх взяли в полон українські захисники під час боїв у лютому-березні. Трьох бойовиків засуджено до 15 років тюрми, двох – до 10, ще одного – до 8 років ув'язнення», – йдеться у повідомленні СБУ.

Серед засуджених, згіно з інформацією спецслужби, є, зокрема, розвідник, «оператор-навідник» та «механік-водій».

Окрім того, Служба безпеки повідомляє, що у співпраці з Офісом генпрокурора ідентифікувала трьох військових Збройних сил РФ, які вбивали та катували цивільних у Бучі на Київщині, і тепер планує оголосити цих солдат у міжнародний розшук.

10 травня Служба безпеки України повідомила, що оголосила підозри у держзраді начальнику зміни заводу «Азовсталь», який «здав» російській армії схему підземних тунелів, де дислокуються українські захисники Маріуполя, та депутату райради на Сумщині, який під час окупації Тростянця закликав місцевих жителів переходити на бік армії РФ, а сам підтримував її харчами і орієнтував на місцевості.