У Дніпрі демонтують пам’ятник генерал-майору НКВС Федорову

У Дніпрі демонтують пам’ятник генерал-майору НКВС Олексію Федорову, повідомили в управлінні з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради.

Бюст стоїть у центрі міста, біля центрального парку імені Глоби.

Управління вже подало пакет документів до Дніпропетровської військової адміністрації щодо виключення бюсту Федорова з Державного реєстру нерухомих пам’яток України місцевого значення.

За даними управління, ця пам’ятка увічнює ім’я Олексія Федорова (1901 –1989) – радянського партійного та державного діяча, двічі Героя Радянського Союзу. Він був учасником встановлення радянської влади в Україні у 1917–1920 роках, потім – генерал-майором НКВС СРСР.

У 40-і роки, працюючи на посаді першого секретаря Херсонського обкому КП(б)У, був одним із виконавцем сталінської продовольчої політики в Україні, яка призвела до голоду 1946–1947 років. Очолював комісію у справах колишніх партизанів і підпільників при Президії Верховної Ради УРСР, яка виконувала, зокрема, «фільтраційні» функції щодо людей, що перебували на окупованій території під час війни.

Після рішення про зняття пам’ятки з обліку, яке має затвердити Міністерство культури, монумент демонтують.

У травні в Дніпрі демонтували пам’ятник комсомольцям, встановлений на Соборній площі міста. Демонтаж здійснили комунальні служби.

3 травня у Дніпрі демонтували стелу «Площа Жукова» на проспекті Героїв і ще кілька об’єктів.

Начальниця управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради Надія Лиштва тоді розповіла, що демонтовану радянську символіку передадуть на зберігання на спеціальний склад, а потім створять музей. За її словами, загалом у Дніпрі з 2014 року в рамках декомунізації прибрали близько ста символів, пам’ятних знаків, меморіальних дощок тощо.