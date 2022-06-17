У Дніпрі задля збереження звільнили від «бронежилетів» кам’яні баби

У Дніпрі, біля національного історичного музею імені Яворницького, 17 червня звільнили від «бронежилетів» кам’яні баби, повідомила кореспондентка Радіо Свобода.

Баби в риштованні з дерева, обкладені мішками з піску, були своєрідним символом опору Дніпра. Однак захисні об’єкти створили парниковий ефект, тож скульптури вирішили розкрити, повідомили в національному історичному музеї.

Кам’яну пластику оброблять біоцидами, провітрять і тільки після цього оновлять захисні конструкції.

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Трохи раніше, у травні, «розконсервували» для провітрювання й пам’ятник Дмитрові Яворницькому біля музею, повідомила Радіо Свобода заступниця директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького Валерія Лавренко.

На початку повномасштабної війни у Дніпрі історики, студенти та громадські активісти обклали мішками з піском камʼяних баб та памʼятник на могилі Дмитра Яворницького, які розташовані поряд з історичним музеєм.

Виготовлені конструкції складалися з мішків з піском та дерева. Такі конструкції робили ще в 1941 році, наприклад, у Харкові, для захисту об’єктів від уламків та куль.