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На Дніпропетровщині при створенні укріплень знайшли артефакт доби ранньої бронзи

За словами наукового співробітника Дніпропетровського національного історичного музею, знахідка – горщик доби ранньої бронзи зі шнуровим орнаментом

На Дніпропетровщині при створенні оборонних укріплень представники територіальної оборони знайшли артефакт – старовинний горщик. Про це Радіо Свобода розповів старший науковий співробітник Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького Дмитро Романчук.

За його словами, це – горщик доби ранньої бронзи зі шнуровим орнаментом. Поряд з ним було поховання людини.

«Ми поїхали, оглянули місцевість, прийняли по акту горщик, а також там поруч був виявлений череп людини. Тобто там було поховання, але на даний момент дослідити його немає можливості. Після війни, сподіваємось, дорозкопуємо, проведемо там розвідку», – сказав Романчук.

Він додав, що наразі артефакти вже у музеї. Опісля війни оприлюднять дані про людину, яка їх знайшла, та обставини.

Романчук зазначив, що музейники просять усіх, хто так чи інакше причетний до земляних робіт, за можливості, ставитися з повагою та відповідальністю до культурної спадщини – повідомляти про знахідки місцевим музеям, університетам, знайомим історикам.

Раніше українські науковці також розробили поради про те, як діяти при виявленні артефактів під час війни.

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