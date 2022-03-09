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«Укрзалізниця» додала евакуаційні рейси з Києва, Кривого Рогу, Дніпра

За даними УЗ, станом на 6 березня з часу російського вторгнення «Укрзалізниця» перевезла на захід України 1,6 млн людей

«Укрзалізниця» оголосила, що додає на 9 березня евакуаційні рейси з міст, де наразі спостерігається найвищий попит серед пасажирів.

  • Інтерсіті+ з Дарниці (лівий берег Києва) до Львова сьогодні о 13:00;
  • Кривий Ріг – Чоп о 15:00;
  • Дніпро – Львів о 19:00.

Натомість рейс 724 Харків – Львів о 17:00, як повідомили в УЗ, скасовано через насиченість рейсів із Харкова.

Евакуація залізницею: триває відправлення потягів з Одеси на захід – фоторепортаж
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Евакуація залізницею: триває відправлення потягів з Одеси на захід – фоторепортаж

Із Одеси тривають відправлення регулярних та евакуаційних потягів до Західної України. Регулярні залишають Одесу опівдні, евакуаційні – приблизно опівночі. Вони йдуть до Івано-Франківська, Ужгорода та інших міст.

«Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією на вокзалах і оперативно коригувати графік евакуаційних поїздів. Перший ранковий Інтерсіті+ відправився з Харкова, ще два поїзди очікують на посадку», – йдеться в повідомленні.

Інші планові рейси зі станції Харків:

  • 12:36 – №46 Лиман – Ужгород
  • 14:00 – ІС+ Харків – Львів
  • 14:39 – №114, 142 Львів – Лиман
  • 15:09 – №15 Харків – Рахів
  • 19:27 – №795 Харків – Дніпро
  • 21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ
  • 21:43 – №7 Харків – Одеса
  • 22:40 – №45 Ужгород – Лиман.

За даними УЗ, станом на 6 березня з часу російського вторгнення «Укрзалізниця» перевезла на захід України 1,6 млн людей.

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