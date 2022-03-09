«Укрзалізниця» додала евакуаційні рейси з Києва, Кривого Рогу, Дніпра

«Укрзалізниця» оголосила, що додає на 9 березня евакуаційні рейси з міст, де наразі спостерігається найвищий попит серед пасажирів.

Інтерсіті+ з Дарниці (лівий берег Києва) до Львова сьогодні о 13:00;

Кривий Ріг – Чоп о 15:00;

Дніпро – Львів о 19:00.

Натомість рейс 724 Харків – Львів о 17:00, як повідомили в УЗ, скасовано через насиченість рейсів із Харкова.

«Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією на вокзалах і оперативно коригувати графік евакуаційних поїздів. Перший ранковий Інтерсіті+ відправився з Харкова, ще два поїзди очікують на посадку», – йдеться в повідомленні.

Інші планові рейси зі станції Харків:

12:36 – №46 Лиман – Ужгород

14:00 – ІС+ Харків – Львів

14:39 – №114, 142 Львів – Лиман

15:09 – №15 Харків – Рахів

19:27 – №795 Харків – Дніпро

21:08 – №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ

21:43 – №7 Харків – Одеса

22:40 – №45 Ужгород – Лиман.

За даними УЗ, станом на 6 березня з часу російського вторгнення «Укрзалізниця» перевезла на захід України 1,6 млн людей.