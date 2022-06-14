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У Дніпрі вшанували пам’ять 49 військовослужбовців, загиблих в збитому під Луганськом літаку

Вшанувати їхню пам’ять прийшли рідні, бойові побратими, волонтери, жителі міста

14 червня ввечері в Дніпрі, на Алеї Героїв АТО, відбулися жалобні заходи з нагоди 8-річчя збиття українського літака Іл-76 бойовиками під Луганськом, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. Тоді загинуло 49 українських військовослужбовців, 33 з них – уродженці Дніпропетровщини.

Вшанувати їхню пам’ять прийшли рідні, бойові побратими, волонтери, жителі міста. Родичі загиблих тримали в руках портрети бійців.

Мати загиблого десантника Валентина Коренченко розповіла, що досі чекає сина додому. Її Олегові було 23 роки.

«Прослужив він три місяці, з березня. Цього дня 2014 року їх в автобуси – і в аеропорт. Вночі була відправка. Перший літак пролетів, другий – збили, а третій – вернувся… Чекали ми «вантаж 200» довго. Після 40 днів привезли в закритій труні. Я й досі чекаю на сина. Не віриться в його смерть», – розповіла жінка.

Сергій Ніконов, який втратив в знищеному літаку сина, вісім років займався волонтерською допомогою армії, а зараз пішов служити в тероборону попри вік – йому 60 років.

«Про те, що ніхто не покараний за загибель хлопців, – не хочу до цього повертатися. Ми живемо в правовій державі. Суд сказав, що генерал Назаров невинуватий, значить, невинуватий. Основний винуватець один – Росія», – сказав Радіо Свобода батько.

Усіх 49 загиблих згадали поіменно. Військовий капелан Дмитро Поворотний відслужив панахиду.

«Нагадуємо самі собі, що війна триває. Зараз вже ніхто в цьому не сумнівається. Катастрофа Іл-76 на той момент була найбільшою масовою втратою бійців Збройних сил України. Січеславщина втратила 33 земляки», – сказав він.

Люди поклали квіти поклали до меморіальних знаків з прізвищами загиблих десантників і заспівали гімн.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл-76. Він загорівся та впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі загинули.

У судах Дніпропетровщини упродовж кількох років слухали дві справи, пов’язані з трагедією.

У квітні 2017 року Павлоградський міськрайонний суд на Дніпропетровщині визнав винним у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76 генерал-майора Віктора Назарова, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Його визнали винним у недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків і присудили сім років ув’язнення, однак він подав на апеляцію, а потім і на касацію. Дію рішення було призупинено Верховним судом у травні 2021 року.

У березні 2021 року Красногвардійський районний суд Дніпра засудив ватажка угруповання «ЛНР» Ігоря Плотницького і ще двох бойовиків за збиття літака Іл-76 до довічного ув’язнення. Їх судили заочно понад три роки.

Також бойовиків зобов’язали компенсувати кожній сім’ї загиблих по 500 тисяч гривень моральної шкоди.

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