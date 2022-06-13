В Україні розслідують понад 180 фактів застосування Росією заборонених касетних боєприпасів – ОГП

У десяти областях України правоохоронці розслідують щонайменше 183 факти застосування військовими Російської Федерації заборонених міжнародним гуманітарним правом касетних боєприпасів. Про це повідомили в Управлінні інформаційної політики Офісу Генерального прокурора на запит Радіо Свобода.

Правоохоронці з 24 лютого розпочали 84 кримінальні провадження за фактами застосування російськими військами касетних боєприпасів.

33 кримінальні провадження – на території Дніпропетровської, 17 – у Миколаївській, 11 – у Херсонській, шість – у Донецькій, п’ять – у Житомирської, чотири – в Київській, три – у Харківській, три – у Запорізькій, по одному – в Сумській і Чернігівській областях.

Від обстрілів касетними боєприпасами на території цих областей загинули 98 людей, зі них сім дітей, поранення зазнали 219 цивільних, у тому числі 25 дітей, повідомили правоохоронці.

Російські війська з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну регулярно застосовують заборонені міжнародними конвенціями касетні боєприпаси.

Касетні боєприпаси – це контейнери, наповнені десятками бомб, призначених для розкидання на великій території та для вибуху при влучанні, вони можуть бути випущені з землі артилерійськими системами або скинуті з літаків. Багато з них не вибухають при первинному ударі і можуть залишатися на землі роками, становлячи небезпеку для людей.

Понад 100 країн підписали договір про заборону їх використання. Ні Україна, ні Росія договір не підписали. США звинувачують Росію у використанні касетних бомб проти цивільного населення. ООН, міжнародні правозахисні організації верифікують злочини РФ та закликають зупинити це.