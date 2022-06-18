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Новини | Суспільство

Через ракетний удар по Кривому Рогу горить об’єкт соціальної сфери – ДСНС

За даними речниці служби, зруйновані два приватні житлові будинки

Через ракетний удар по Кривому Рогу вдень 18 червня горить об’єкт соціальної сфери. Про це на брифінгу повідомила речниця управління ДСНС в Дніпропетровській області Дарина Цуркань.

За її словами, зруйновані два приватні житлові будинки.

Сталася масштабна пожежа на об’єкті соціальної сфери. Її продовжують гасити рятувальники.

Постраждали дві людини.

Криворіжжя перебуває під постійними обстрілами артилерії російських військ. Так, у ніч на 18 червня РФ кілька разів ударила з артилерії по селу Велика Костромка Криворізького району. Є руйнування, але тоді ніхто не постраждав.

А 17 червня російські війська обстріляли з «Ураганів» територію Апостолівської громади на Криворіжжі. Жертв і постраждалих немає.

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