22 людини поранені на Миколаївщині через обстріли минулої доби – ОВА

Внаслідок обстрілів Миколаївської області минулої доби були поранені 22 людини, повідомила голова обласної ради Ганна Замазєєва у телеграмі.

«Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під обстрілами опинилися місто Миколаїв і громади Баштанського та Миколаївського районів. Зокрема, під обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська, Куцурубська, Галіцинівська та Первомайська громади… Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу», – йдеться в повідомленні.

За даними влади, загалом станом на ранок 18 червня у миколаївських лікарнях перебувають 284 громадян, що постраждали від атак загарбників, ще 109 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

17 червня вранці російські війська ракетами вдарили по Миколаєву, повідомила місцева влада. За даними ОВА, через ракетну атаку були пошкоджені чотири житлових багатоповерхових будинки і об'єкт інфраструктури.

У результаті ракетних ударів по Миколаєву загинули дві людини, 16 з 20 поранених потрапили до лікарні, серед поранених є двоє дітей, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.