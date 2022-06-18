В Україні потрібно розмінувати ще близько 270 тис. квадратних кілометрів території – МВС

В Україні треба розмінувати ще близько 270 тисяч квадратних кілометрів території, заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі всеукраїнського телемарафону 17 червня.

«Якщо говорити про кількість, то на сьогодні ми розуміємо, що треба розмінувати приблизно 270 тисяч квадратних кілометрів. Це включно з окупованими територіями», – цитує очільника міністерства його пресслужба.

За його словами, МВС орієнтує підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій на проведення первинного оперативного розмінування впродовж року.

«Простими словами – має бути розмінована дорога між населеними пунктами, має бути повністю розмінований населений пункт, прибудинкові території, а також території навколо населених пунктів. Але повне розмінування, яке включає в себе дороги, лісосмуги, водойми – займе роки», – наголосив Монастирський.

Щодо купання на пляжах, міністр попередив, що у більшості водойм у Київській, Харківській, Сумській і Чернігівській областях купатися небезпечно через наявність вибухових пристроїв.

За його словами, місцева влада самостійно визначає, чи можна купатися у тих чи інших водоймах. Також міністр наголосив, що для дослідження водойм потрібне особливе професійне обладнання, якого в Україні наразі небагато.

«Ми звернулися до наших міжнародних партнерів-колег з Євросоюзу. Вони будуть нам допомагати і командами, які приїздитимуть з-за кордону, і безпосередньо самою технікою для такого розмінування», – сказав Монастирський.

Очільник МВС закликав українців поки що не відвідувати водойми через мінну небезпеку.

Раніше в МВС заявляли, що на розмінування територій в Україні доведеться витратити від 5 до 7 років.