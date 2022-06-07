У МВС розповіли, скільки вибухонебезпечних предметів виявили за час війни

За увесь час широкомасштабної війни Росії проти України вибухотеніки ДСНС виявили понад 123 тисячі вибухонебезпечних предметів. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

«Гуманітарне розмінування – дуже небезпечний процес і вимагає дуже делікатного підходу, оскільки потрібно вилучити усі вибухонебезпечні предмети. Плани щодо розмінування територій, розроблені ДСНС, передбачають планомірні роботи протягом щонайменше кількох років і значною мірою це буде залежати від технічної спроможності, яку матимуть наші рятувальники», – зазначив Єнін.

3 червня заступник керівника ОП Кирило Тимошенко зазначав, що за перші 100 днів широкомасштабної війни Росії проти України було розміновано 370 населених пунктів.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляли, що російська армія мінує усі тимчасово окуповані території України, а омбудсмен заявляла, що російська армія використовує для мінування українських територій заборонені міни ПОМ-3 «Медальйон».

13 квітня на офіційному сайті ДСНС запрацювала інтерактивна мапа з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів та небезпечних ділянок.