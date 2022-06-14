Міни, снаряди, бомби: як дрони можуть допогти розмінувати орні землі під час та після війни

Внаслідок повномасштабної війни Росії проти України замінованими виявилися десь 300 тисяч квадратних кілометрів української землі. За підрахунками міністерства внутрішніх справ, на розмінування доведеться витратити від 5 до 7 років. Частина нерозірваних мін та снарядів лежать на орних землях, що не дає можливості ані сіяти, ані косити. Крім спеціалістів-інженерів розмінуванням займаються і роботи, зокрема британські TALON. Українські волонтери аеророзвідки просто зараз намагаються спростити роботу саперам та спеціалістам ДСНС – працюють над автоматичним створенням карт мінної небезпеки.

Про новий проєкт компанії «Дронаріум» розповідає її керівник Руслан Бєляєв.

Інженери компанії працюють над напівавтоматичним безпілотним комплексом для виявлення залишок боєприпасів та мін і створення карт можливо небезпечної місцевості. Компанія давно займається аерофото і відеозйомкою, організацією світлових шоу із допомогою БПЛА, енергоаудитом, а зараз, як і багато інших бізнесів, допомагає у війні.

«Є обладнання, яке знаходить в землі залізні аномалії, але оскільки в України величезна площа, ми вирішили об’єднати ці прилади із дронами та подивитись. Ми нещодавно провели експеримент, це така собі «альфа-версія». Зробили висновок – таке обладнання із нашими дронами працює, хоча є багато нюансів та особливостей», – говорить керівник компанії Руслан Бєляєв.

Польові експерименти він разом з операторами дронів проводив у Гостомелі – вони обрали заміноване поле та створили його карту. Обладнання для пошуку металу може нести лише доволі великий вантажний квадрокоптер, під який виробники доволі довго підбирали металошукач – щоб він не створював перешкод для самого БПЛА (безпілотного летального апарату).

«Все проходило в реальних умовах – там були і протипіхотні міни, і протитанкові, тому обрали його. Ми відпрацювали, результати зараз аналізуємо. Ми хочемо за допомогою дронів обслідувати величезні площі та скласти карти зі схемами розташування мін із GPS-координатами», – говорить Бєляєв.

Зараз дронами керують операторами, але ціллю проєкту є автоматизація – в дрон потрібно буде лише внести маршрут та інші параметри, зокрема висоту та швидкість. Результатом багатьох вилетів мають стати карти із металевими аномаліями. Бєляєв зазначає – зараз триває робота та попереду ще багато досліджень та випробувань.

Втім потреба в таких картах буде ще довго.

Трактор підірвався на міні

Підприємець Володимир Піддубний надає в оренду сільськогосподарську техніку з 2009 року.

Як він розповів Радіо Свобода, коли він нещодавно відправив трактор на одне з полів на Київщині, йому одразу сказали, що в ліс поблизу поля ходити не можна, там розтяжки.

4 травня його трактор підірвався на протитанковій міні біля села Гоголів на Київщині. Якби це був не найбільший в його парку трактор, який важить 22 тони, а щось менше, то машина б просто згоріла, говорить підприємець.

«Нам сказали, що все розміновано, що сапери перевірили. Вони дійсно там були, але одну протитанкову міну не знайшли, не розумію, яким чином, і наш трактор підірвався.

Це був Buhler Versatile 535, він залізний, зокрема баки залізні. В нього відірвало передню ступицю разом із бортовою, на метрів 15 відкинуло. А вона важить десь півтори тонни. Двигун пошкодило, кабіну», – розповідає Піддубний.

Ремонт трактора буде коштувати 30-35 тисяч доларів при вартості трактора близько сотні тисяч. Водію дуже пощастило – йому тільки порізало склом руки, якими він прикрив голову, більше ніяких поранень в нього не було. Як пізніше пояснили Піддубному, раніше на тій же ділянці їздила вантажівка та інша техніка, але на них міна не спрацювала. Зараз він вже не відправляє техніку в ті зони, де проходили бойові дії, працює лише у себе на господарстві в районі Білої Церкви.

15 небезпечних ділянок на Київщині на півмільйона кв. метрів

Дві третини з орних земель на Київщині можна обробляти, але небезпека вибухів зберігається, говорить керівник відділу нетехнічного обстеження «Halo Trust Україна» Станіслав Добродєєв.

Його організація визначила 15 небезпечних ділянок загальною площею близько півмільйона квадратних метрів і зараз працює на чотирьох з них – два в броварському районі, ще два на території Макарівської ОТГ.

Там де просувались російські війська, агресори не створювали мінні поля із певними визначеннями та повними картами, а просто мінували ті невеличкі ділянки, що їм були потрібні – ґрунтові дороги, проліски чи орні землі, говорить експерт.

Саме тому складати карти мінної небезпеки для розмінування дуже потрібно. «Halo Trust»активно використовує дрони на етапі нетехнічного обстеження, зокрема в Анголі, а найближчим часом планується використовувати їх і в Україні.

«Перш за все дрони використовуються на етапі нетехнічного обстеження, для збору можливих доказів, на тих територіях, куди ми фізично не можемо потрапити. Ми запускаємо дрон і на невеличкій висоті дивимось через зум, обстежуємо територію. Також є можливість працювати дронами із тепловізорами – якщо використовуються, наприклад, танкові міни у металевих корпусах. Влітку вони нагріваються на сонці і навіть якщо міна знаходиться в ґрунті на глибині 5 сантиметрів і вище, дрон легко її розпізнає», – розповідає Добродєєв.

Данні складаються в карти і передають командам з фактичного розмінування – таким чином вони знають, що саме і де шукати, і як працювати з мінами чи снарядами, що не розірвалися.

Важко поки назвати можливі терміни розмінування, говорить Добродєєв.

У міністерстві внутрішніх справ називають максимальні площі, 300 тисяч квадратних кілометрів, після детального нетехнічного обстеження ділянки, які потрібно чистити, можуть виявитись менше.

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