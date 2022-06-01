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Українські військові кажуть, що штормом зірвало з якоря дві російські морські міни

В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту РФ продовжують виконувати «завдання з ізоляції району бойових дій та блокаду судноплавства»

У Генштабі Збройних сил повідомили, що штормом зірвало з якоря дві російські морські міни.

«Одну віднесло хвилями до берега Одещини, де її знешкодили фахівці підривної команди Військово-Морських сил, іншу наші воїни підірвали просто в морі», – йдеться в повідомленні.

За даними українських військових, в акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту РФ продовжують виконувати «завдання з ізоляції району бойових дій та блокаду судноплавства».

Повідомляється, що у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває один носій крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

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