Українські військові кажуть, що штормом зірвало з якоря дві російські морські міни

У Генштабі Збройних сил повідомили, що штормом зірвало з якоря дві російські морські міни.

«Одну віднесло хвилями до берега Одещини, де її знешкодили фахівці підривної команди Військово-Морських сил, іншу наші воїни підірвали просто в морі», – йдеться в повідомленні.

За даними українських військових, в акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту РФ продовжують виконувати «завдання з ізоляції району бойових дій та блокаду судноплавства».

Повідомляється, що у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває один носій крилатих ракет морського базування типу «Калібр».