Російські війська мінують Херсонщину мінами 50-х років – зведення ОП «Південь»

Російські військові мінують Херсонську область, аби стримати наступ Збройних сил України, повідомляє оперативне командування «Південь» 9 червня.

«Намагаючись зупинити наші підрозділи в просуванні на схід, російські загарбники споруджують додаткові лінії оборони, створюють інженерні загородження та мінують територію, але використовують при цьому радянські міни, виготовлені в 1950-х роках минулого століття, що відлежувалися на їх складах в очікуванні знищення. При спробі встановлення мінних загороджень на старих боєприпасах вже підірвалося кілька саперів-окупантів», – йдеться в заяві командування.

Також, за даними українських військових, російські загарбники перевозять свої родини до Херсона та області.

«Родини окупантів не приховують свого захвату від рівню життя на Херсонщині, який навіть в умовах понад 100-денної окупації в рази вищий від їх рідних російських регіонів», – коментують в командуванні.

Фіксуються обстріли Миколаївської області: так, одна людина загинула через обстріл Інгульсько та Березнегуватської громад вночі та вранці 9 червня.

За оцінкою ОК «Південь», протягом ночі на четвер українські ракетно-артилерійські підрозділи знищили 13 російських військових, дві самохідні гаубиці «Мста-С» та автомобільну техніку.

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У Чорному морі в готовності до завдання ракетних ударів по Україні перебувають три надводних кораблі та один підводний човен, споряджені 28 крилатими ракетами, також чергують чотири великих десантних кораблі. Відтак командування не виключає загрозу ракетних ударів та висадку морського десанту.

Як заявив в інтерв’ю агентству Reuters голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, ризик того, що Росія здійснить новий наступ на Миколаїв і Запоріжжя, залишається.