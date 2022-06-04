Троє жителів Лазурного на Херсонщині підірвалися на пляжі на російській міні – ОГП

Троє жителів Лазурного Херсонської області, перебуваючи на місцевому пляжі, підірвалися на російській міні – люди загинули на місці, повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, військовослужбовці Збройних сил РФ, в порушення вимог Женевської конвенції Про захист цивільного населення, встановили міни вздовж узбережжя Чорного моря в смт Лазурне. 3 червня 2022 року троє цивільних, перебуваючи на місцевому пляжі поблизу пансіонату «Парус», підірвалися на ворожій міні. Внаслідок вибуху всі вони загинули на місці», – йдеться в повідомленні ОГП.

Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством, вказали у відомстві.

Досудове розслідування триває.

Після російського вторгнення в Україну 24 лютого війська Росії контролюють більшу частину території Херсонської області з обласним центром.