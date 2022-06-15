Цього літа в окупованому Бердянську особливий, як то кажуть, «не сезон». Як розповіли проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» місцеві жителі, після обіду вулиці курортного міста стають майже безлюдними, на літніх майданчиках місцевих кафе – пусті столики, а на пляжах, навіть на центральному, ледве налічується два десятки бажаючих позасмагати.

Загроза інфекцій, які море може принести до бердянського узбережжя з сусіднього Маріуполя, постійні вибухи в порту, які російські окупанти пояснюють «розмінуванням», явно не сприяють пляжному відпочинку. Жителі порівнюють рідне місто з попередніми роками та впевнено кажуть, що «Бердянськ просто вимер».