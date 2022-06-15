Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Мультимедіа

Небезпечне море, вибухи в порту, пляжі без туристів. Безлюдне літо в окупованому Бердянську (фотогалерея)

Цього літа в окупованому Бердянську особливий, як то кажуть, «не сезон». Як розповіли проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» місцеві жителі, після обіду вулиці курортного міста стають майже безлюдними, на літніх майданчиках місцевих кафе – пусті столики, а на пляжах, навіть на центральному, ледве налічується два десятки бажаючих позасмагати.
Загроза інфекцій, які море може принести до бердянського узбережжя з сусіднього Маріуполя, постійні вибухи в порту, які російські окупанти пояснюють «розмінуванням», явно не сприяють пляжному відпочинку. Жителі порівнюють рідне місто з попередніми роками та впевнено кажуть, що «Бердянськ просто вимер».

Порожнє кафе біля моря. Окупований Бердянськ
1 Порожнє кафе біля моря. Окупований Бердянськ
Ціни в меню кафе дублюються в рублях
2 Ціни в меню кафе дублюються в рублях
Кафе на Приморській площі
3 Кафе на Приморській площі
Відвідувачі у кафе
4 Відвідувачі у кафе
Напівпорожній пляж. Дехто не боїться застережень та все ж купається в морі
5 Напівпорожній пляж. Дехто не боїться застережень та все ж купається в морі
Літній майданчик кафе
6 Літній майданчик кафе
Людей у бердянських кав&#39;ярнях небагато
7 Людей у бердянських кав'ярнях небагато
Назва ще довоєнна, літера &laquo;Z&raquo; тоді ще не була ознакою окупантів&nbsp;
8 Назва ще довоєнна, літера «Z» тоді ще не була ознакою окупантів 
Пляж біля порту
9 Пляж біля порту
Пандус на центральному пляжі
10 Пандус на центральному пляжі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG