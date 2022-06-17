Ракетний удар по Миколаєву: влада показала наслідки (відео)

У результаті ракетних ударів по Миколаєву загинули дві людини, 16 з 20 поранених потрапили до лікарні, серед поранених є двоє дітей, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.



За його даними, пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, три приватні будинки, приміщення спортивного клубу та промисловий об'єкт.



«У будинках пошкодило покрівлю і балкони, повибивало вікна, повикручувало вхідні металеві двері, є квартири, де від ударної хвилі знесло міжкімнатні стіни», – написав він в телеграмі.



На місці працюють комунальні служби міста.

17 червня вранці російські війська ракетами вдарили по Миколаєву. За даними ОВА, через ракетну атаку були пошкоджені 4 житлових багатоповерхових будинки і об'єкт інфраструктури. Спочатку повідомлялось про одну загиблу людину та шестеро поранених (серед них – дитина).

Від початку повномасштабного вторгнення Росії станом на 10 червня у Миколаєві загинули 108 людей, серед них – дитина, поранені 467 людей.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше повідомляв, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Миколаївщину війська РФ обстрілюють регулярно, зокрема використовуючи заборонені касетні боєприпаси.