Ракетний удар по Миколаєву: одна людина загинула і шестеро поранені

В результаті ракетного удару військ РФ по місту Миколаєву одна людина загинула і шестеро поранені, повідомив вранці у Telegram голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Від ракетного удару вранці в Миколаєві постраждало 4 житлових багатоповерхових будинки і об'єкт інфраструктури. На даний момент один загиблий і шість поранених (з них одна дитина). Ведуться рятувальні роботи», – повідомив Кім.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич додав, що на місці працюють рятувальники, медики та комунальники.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.