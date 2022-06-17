Через ракетний удар по Миколаєву загинули дві людини, ще 20 поранені – Кім

Унаслідок ранкового ракетного удару по житловому району Миколаєва загинуло двоє людей, 20 жителів поранені, повідомив у телеграмі голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Від ракетного удару по спальному району двоє загинули, 20 поранених. Наразі», – написав він.

17 червня вранці російські війська ракетами вдарили по Миколаєву. За даними ОВА, через ракетну атаку були пошкоджені 4 житлових багатоповерхових будинки і об'єкт інфраструктури. Спочатку повідомлялось про одну загиблу людину та шестеро поранених (серед них – дитина).

Від початку повномасштабного вторгнення Росії станом на 10 червня у Миколаєві загинули 108 людей, серед них – дитина, поранені 467 людей.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше повідомляв, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Миколаївщину війська РФ обстрілюють регулярно, зокрема використовуючи заборонені касетні боєприпаси.