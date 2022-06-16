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Миколаїв знову обстріляли забороненими касетними боєприпасами – мер

Внаслідок нічного обстрілу люди не постраждали, але пошкоджені кілька будинків. Фото ілюстративне

Російські війська знову обстріляли касетними снарядами житловий квартал Миколаєва, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

За його словами, це сталося вночі.

«Пошкоджено 5 приватних будинків та 1 триповерховий житловий будинок (в основному вікна, дах і перекриття). На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав», – написав він у телеграмі, оприлюднивши фото руйнувань.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії станом на 10 червня у Миколаєві загинули 108 людей, серед них – дитина, поранені 467 людей.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше повідомляв, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Миколаївщину війська РФ обстрілюють регулярно, зокрема використовуючи заборонені касетні боєприпаси.

Як повідомили в Офісі генпрокурора на запит Радіо Свобода, у десяти областях України правоохоронці розслідують щонайменше 183 факти застосування військовими Російської Федерації заборонених міжнародним гуманітарним правом касетних боєприпасів.

Касетні боєприпаси – це контейнери, наповнені десятками бомб, призначених для розкидання на великій території та для вибуху при влучанні, вони можуть бути випущені з землі артилерійськими системами або скинуті з літаків. Багато з них не вибухають при первинному ударі і можуть залишатися на землі роками, становлячи небезпеку для людей.

Понад 100 країн підписали договір про заборону їх використання. Ні Україна, ні Росія договір не підписали. США звинувачують Росію у використанні касетних бомб проти цивільного населення. ООН, міжнародні правозахисні організації верифікують злочини РФ та закликають зупинити це.

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