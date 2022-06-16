Миколаїв знову обстріляли забороненими касетними боєприпасами – мер

Російські війська знову обстріляли касетними снарядами житловий квартал Миколаєва, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

За його словами, це сталося вночі.

«Пошкоджено 5 приватних будинків та 1 триповерховий житловий будинок (в основному вікна, дах і перекриття). На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав», – написав він у телеграмі, оприлюднивши фото руйнувань.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії станом на 10 червня у Миколаєві загинули 108 людей, серед них – дитина, поранені 467 людей.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше повідомляв, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Миколаївщину війська РФ обстрілюють регулярно, зокрема використовуючи заборонені касетні боєприпаси.

Як повідомили в Офісі генпрокурора на запит Радіо Свобода, у десяти областях України правоохоронці розслідують щонайменше 183 факти застосування військовими Російської Федерації заборонених міжнародним гуманітарним правом касетних боєприпасів.

Касетні боєприпаси – це контейнери, наповнені десятками бомб, призначених для розкидання на великій території та для вибуху при влучанні, вони можуть бути випущені з землі артилерійськими системами або скинуті з літаків. Багато з них не вибухають при первинному ударі і можуть залишатися на землі роками, становлячи небезпеку для людей.

Понад 100 країн підписали договір про заборону їх використання. Ні Україна, ні Росія договір не підписали. США звинувачують Росію у використанні касетних бомб проти цивільного населення. ООН, міжнародні правозахисні організації верифікують злочини РФ та закликають зупинити це.