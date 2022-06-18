Війська РФ обстріляли ракетами Кривий Ріг, є руйнування і постраждалі – Вілкул

Російські військові 18 червня завдали ракетних ударів по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області, повідомив голова військової адміністрації Олександр Вілкул.

«У Кривому Розі прильоти ракет в Інгулецькому районі. За попередньою інформацією, є руйнування і постраждалі. Більш детальну інформацію буде повідомлено додатково. Прохання нічого не викладати у соцмережі», – написав він у телеграмі.

Наприкінці травня голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко заявляв, що російські війська щодня обстрілюють Криворіжжя.

Минулого місяця голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що з початку повномасштабної війни війська Російської Федерації випустили по Дніпропетровщині понад 140 ракет, загинули 17 людей. Пошкоджено більш ніж 300 будівель.