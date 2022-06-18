Обстріл Кривого Рогу: в ОВА кажуть про двох постраждалих

Дві людини, за попередніми даними, постраждали внаслідок ракетного удару російських військ по Кривому Розі Дніпропетровської області 18 червня, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«У нас «приліт» у Кривому Розі. Є руйнування. Попередньо, двоє людей постраждали. На місці працюють рятувальники», – написав Резніченко у телеграмі. Інших подробиць він не навів.

Раніше голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул повідомив про ракетний удар з боку військ РФ по місті.

За його словами, загарбники обстріляли Інгулецький район міста, внаслідок чого є руйнування і постраждалі. Подробиць Вілкул також не навів.