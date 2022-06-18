Арахамія розповів, коли Україна зможе відновити переговори з РФ із посиленої позиції

Україна зможе відновити мирні переговори з Росією, коли зміцнить свої позиції, і коли російські війська повернуться до позицій, на яких вони були до 24 лютого, заявив голова делегації України на переговорах із Росією, народний депутат і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Мінімальна прийнятна угода була б, якщо б ми їх вигнали або вони добровільно відійшли б на позиції, де вони були до 24 лютого. Ми могли б розглянути якусь політичну угоду – на зразок тієї, що ми пропонували в Стамбулі. Ми, наприклад, кілька років не торкаємося кримського питання, ми не робимо цього військовим шляхом, але робимо це дипломатичним і політичним способом», – сказав він у коментарі «Голосу Америки».

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Щодо термінів, коли Україна зможе відновити переговори з посиленої позиції, Арахамія зауважив, що йдеться про кінець серпня.

На запитання про те, що буде у кінці серпня, він відповів: «Ми не хочемо ділитися нашими планами з росіянами, бо вони можуть це побачити у відкритих джерелах. Але я думаю: ми проведемо операцію з контрнаступу в деяких місцях».

16 червня у Києві з візитом перебували президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, а також президент Румунії Клаус Йоганніс і прем’єр Італії Маріо Драґі. Після цього візиту німецьке видання Die Welt повідомило, що «за зачиненими дверима» лідери Німеччини, Франції та Італії просили українського президента відновити переговори з Росією. Згодом речник Зеленського це повідомлення заперечив.

15 червня президент Франції Емманюель Макрон, висловлювання якого останнім часом викликали невдоволення у Києві, знову заявив, що президентові України та іншим представникам влади доведеться вести переговори з Росією про мир. Водночас, перебуваючи наступного дня в Києві, він наголосив, що саме Україна вирішуватиме, коли і за яких умов розпочинати переговори з Росією.