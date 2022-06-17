Джонсон: абсолютно розумію, чому український народ не готовий до будь-яких компромісів з Путіним

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що абсолютно розуміє, чому український народ не готовий до будь-яких компромісів із президентом Росії Володимиром Путіним.

«Ми вітаємо героїзм українських Збройних сил, сміливість і відважність ваших Збройних сил. Я абсолютно розумію, Володимире, чому ти і твій народ не готові до будь-яких компромісів з Путіним», – сказав Джонсон на пресконференції у Києві.

При цьому він звернув увагу на те, що є всі ознаки та докази, що самі російські війська перебувають під «тяжким тиском».

«Вони також зазнають тяжких втрат і вони просто колосально витрачають своє озброєння. За 114 днів атаки на Україну вони досі не досягли цілей, які визначили на перший тиждень», – сказав британський прем'єр.



«Ми тут, аби ще раз наголосити – ми з вами, ми хочемо забезпечити вам стратегічну витривалість. Ми будемо працювати над інтенсифікацією санкцій проти цього режиму, будемо посилювати світову коаліцію на підтримку України», – наголосив Джонсон.



17 червня Джонсон перебуває з візитом в Україні. Це вже друга його поїздка до Києва після початку повномасштабного російського вторгнення.

Напередодні, 16 червня, у Києві з візитом перебували президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, а також президент Румунії Клаус Йоганніс і прем’єр Італії Маріо Драґі.

Після цього візиту німецьке видання Die Welt повідомило, що «за зачиненими дверима» лідери Німеччини, Франції та Італії просили українського президента відновити переговори з Росією. Згодом речник Зеленського це повідомлення спростував.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури. В ООН станом на 14 червня підтвердили загибель 4452 і поранення 5531 людини через повномасштабну війну Росії.

Попри численні свідчення і докази, Москва заявляє, що не обстрілює цивільних в України.