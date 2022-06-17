У Києві Джонсон запропонував масштабні навчання для українських військових

Під час сьогоднішнього візиту до Києва британський прем'єр Борис Джонсон запропонував масштабну тренувальну операцію для українських військових – з можливістю навчання до 10 000 військових кожні 120 днів. Про це повідомляє пресслужба британського уряду.



«Мій сьогоднішній візит полягає в тому, щоб надіслати українському народу чітке та просте повідомлення: Велика Британія з вами, і ми будемо з вами, поки ви остаточно не переможете. Я запропонував президенту Зеленському нову велику програму військової підготовки, яка могла б змінити баланс цієї війни, використовуючи цю найпотужнішу силу – українську рішучість перемогти. І я знаю, що незламна рішучість надовго переживе марні амбіції президента Путіна», – заявив Борис Джонсон.



Програма передбачає підготовку військових за межами України. Навчальний курс для кожного військового може тривати три тижні. За цей час навчатимуть навичкам боїв на передовій, базовій медичній підготовці, кібербезпеці та тактиці боротьби з вибухом.



Під час попередньої навчальної програми «Орбіталь» Велика Британія навчала понад 22 000 українських військовослужбовців. Вона діяла з 2015 року до лютого 2022 року.

Це вже другий візит Джонсона до України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Вперше він відвідав Київ у квітні. Джонсон був першим лідером країни G7, який відвідав Україну.