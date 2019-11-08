Операція «Орбітал»: Британія оголосила про подовження місії навчання українських військових

Лондон – Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив, що британське оборонне відомство вирішило подовжити термін спеціальної місії військового вишколу в Україні ще на три роки, до березня 2023 року. У програмі операції «Орбітал», як офіційно зветься британська військова місія в Україні, задіяно фахову підготовку для тисяч українських військовослужбовців. Міністерство оборони Великої Британії розглядає здійснення своєї місії військового вишколу в Україні як прояв налаштованості на підтримку територіальної цілісності України.

Здійснення операції «Орбітал» в Україні було започатковане 2015 року британськими фахівцями військової справи. До програми британської місії військового вишколу для особового складу Збройних сил України попервах входила певна низка тренувальних курсів, поміж яких було визначення замінованих територій та ідентифікація мін та вибухових пристроїв. У початковому курсі, який викладали британські офіцери українським військовим, були також засадничі моменти, пов’язані із наданням медичної допомоги пораненим, бойові навички піхоти та логістичне забезпечення.

Торік британський тренувальний курс в Україні було розширено до тактики і прийомів протидії бронетехніці противника, антиснайперських операцій та планування артилерійської підготовки.

За програмою тренувального курсу Міністерства оборони Великої Британії в Україні вже було підготовлено більш ніж 17,5 тисяч українських військових. Фахівці оборонної справи Сполученого Королівства відзначили популярність і дієвість британської місії військового вишколу в Україні. Саме тому цю навчальну програму було подовжено торік ще на два роки, до 2020 року.

Варто наголосити, що британську місію військового тренування було засновано як безпосередню відповідь на брутальну анексію Росією українського Кримського півострова. І, як вважають британські оглядачі з питань оборони, саме планування і здійснення цієї місії стало беззастережним доказом підтримки Сполученим Королівством прагнення України відновити свою територіальну цілісність.

Незалежний оглядач з питань оборони Джордан Максвелл, зокрема, вказує, що доки у Європі з’являється «певна втома» від конфлікту в Україні, Велика Британія наполегливо демонструє Києву свою підтримку і налаштованість на доведення стандартів українського війська до належного бойового рівня. Саме з цією метою, за словами Максвелла, «британські фахівці військової справи подовжують свою місію вишколу для особового складу Збройних сил України ще на три роки. Оборона України перед лицем російської агресії набирає міжнародних обрисів».

У вересні поточного року міністр оброни Сполученого Королівства Бен Воллес відвідав Україну, зокрема й передову на лінії розмежування українського війська та підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

«Україна та Сполучене Королівство визначають пріоритети для співпраці у царині оборони. Міністр оброни України Андрій Загороднюк та британська делегація під проводом міністра оброни Бена Воллеса обговорили перспективну співпрацю у оборонному секторі»

Після відвідин передової на Донбасі міністр оброни Сполученого Королівства Бен Воллес висловив захоплення не лише тим, як українські військові протистоять підтримуваним Росією бойовикам, а й тим, як саме бійці українського війська захищають свою країну.

«Мій нещодавній візит на Донбас показав мені не лише втрати, до яких призвела діяльність підтримуваних Росією сепаратистів, а й продемонстрував ту винахідливість, яку демонструють бійці Збройних сил України, захищаючи територіальну цілісність своєї країни», – заявив Бен Воллес.

Британський міністр додав: ознайомившись з ситуацією на передовій, було ухвалене рішення щодо подовження роботи британської місії військового вишколу в Україні ще на 3 роки.

«Саме тому ми подовжуємо роботу нашої тренувальної місії в Україні ще на 3 роки, щоб ми могли підготувати ще тисячі українських військовослужбовців, а також і надалі змінювати ситуацію на краще», – додав британський міністр оброни.

Бен Воллес також відвідав Маріуполь, де зустрівся з чільними українськими військовими, які подали британському урядовцеві повну картину того, що відбувається у зоні конфлікту. З огляду на це, міністр оборони Сполученого Королівства провів зустріч з особовим складом британського війська, задіяним у наданні життєво важливого вишколу для українських військовиків у рамках здійснення операції «Орбітал» в Україні.

Зокрема, лише торік британське Міністерство оборони розширило програму цієї операції, скерувавши в Україну спеціальні групи інструкторів Королівського військово-морського флоту та фахівців з числа морських піхотинців для надання відповідного вишколу для українських військових моряків, які постають перед дедалі більшою російською загрозою в Азовському морі.

Міністр Воллес також на різних рівнях вчергове надав запевнення щодо налаштованості уряду Її Величності на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Воллес підкреслив, що операція «Орбітал» в Україні постає важливою складовою цієї налаштованості британського керівництва.