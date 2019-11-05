Велика Британія продовжить на три роки місію для українських військових

Велика Британія ще на три роки, до 2023 року, продовжить навчальну місію «Орбітал» для українських військовослужбовців. Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес, повідомила 4 листопада пресслужба британського уряду.

За його словами, він зробив такий висновок після свого нещодавного візиту на Донбас.

«Ми продовжуємо нашу навчальну місію в Україні ще на три роки – щоб ми могли навчати ще тисячі українських військових», – заявив Воллес.

Міністр оборони також наголосив, що Велика Британія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Місія «Орбітал» запроваджена у 2015 році після незаконної анексії Криму Росією. За даними Міністерства оборони Британії, за цей час у рамках місії навчання пройшли понад 17,5 тисяч представників Збройних сил України.