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05 листопада 2019, Київ 12:02
Новини | Політика

Велика Британія продовжить на три роки місію для українських військових

За даними Міністерства оборони Британії, від 2015 року в рамках місії навчання пройшли понад 17,5 тисяч представників Збройних сил України

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Велика Британія ще на три роки, до 2023 року, продовжить навчальну місію «Орбітал» для українських військовослужбовців. Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес, повідомила 4 листопада пресслужба британського уряду.

За його словами, він зробив такий висновок після свого нещодавного візиту на Донбас.

«Ми продовжуємо нашу навчальну місію в Україні ще на три роки – щоб ми могли навчати ще тисячі українських військових», – заявив Воллес.

Міністр оборони також наголосив, що Велика Британія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Місія «Орбітал» запроваджена у 2015 році після незаконної анексії Криму Росією. За даними Міністерства оборони Британії, за цей час у рамках місії навчання пройшли понад 17,5 тисяч представників Збройних сил України.

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