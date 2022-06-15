Генерал Марченко: якщо нададуть потрібне озброєння, контрнаступ може закінчитися до кінця літа

Контрнаступ українських військ може закінчитися до кінця літа, якщо Україні нададуть все необхідне озброєння, заявив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Дмитро Марченко, генерал-майор ЗСУ, який із перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області.

«Я ніби реаліст. Прогнозувати я можу, виходячи із якихось обставин, відомостей і решти. Можливо, моїх відомостей недостатньо, щоб прогнозувати це. Але те, що це не закінчиться швидко, – це факт. Але знову ж таки: дадуть нам все озброєння, яке нам потрібне, контрнаступ, можливо, закінчиться до кінця літа», – заявив Марченко у відповідь на запитання, коли можуть закінчитися активні бойові дії.

«Десь там ми програємо у часі, дамо їм більше закопатися, так, це буде довше. Тут… я ніколи не брався прогнозувати. Ніколи не думав, що ми вистоїмо проти такої кількості військ, що була у Миколаєві. Скажу чесно, я свято вірив, що нас закриють у котел, і ми боротимемося там, ну ось бачите, вийшло», – додав він.

Марченко також наголосив, що в питанні мирних домовленостей із Росією пройдена «точка неповернення».

«Заради чого тоді ця купа смертей? Точку неповернення ми вже пройшли. Вона була на самому початку, коли можна було все це зупинити, на етапі переговорів, але після того, що вони витворяли, все, точку неповернення ми пройшли. І я скажу тим, хто там хоче спокою і миру будь-яким шляхом, його не буде. Це ви житимете в окупації постійно, все своє життя… Я хочу, щоб мої діти жили у вільній країні. У нас виник шанс, якого не було за всю історію України. І нам просто треба добити, у нас є темп, у нас є бажання, просто дайте нам трошки озброєння, і ми це зробимо», – заявив генерал.

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Як заявила 14 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, західні партнери наразі передали Україні близько 10% озброєнь, про які просив Київ.

Україна, за її словами, очікує від засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», запланованого на 15 червня в Брюсселі, озвучення чітких часових рамок щодо надання допомоги.

13 червня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українській армії для досягнення паритету з Росією на фронті і перемоги у війні необхідні кілька тисяч одиниць важкої зброї й техніки.

Міністр оборони Ллойд Остін під час третього засідання Контактної групи з питань оборони України в Бельгії закликав союзників «не втрачати сили» у забезпеченні України засобами для захисту від російського вторгнення.

Остін заявив представникам більш ніж 45 країн, які зібралися в штаб-квартирі НАТО, що ставки є занадто високими, щоб зазнати невдачі.

«Україна переживає переломний момент на полі бою, – сказав він. –Ми бачимо те, про що нас попереджав президент Зеленський: після того, як Росія не змогла взяти Київ і переоцінила свої бойові цілі, вона перемістила фокус на Донбас».