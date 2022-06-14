Столтенберг погоджується, що Україні потрібно більше важкого озброєння від Заходу

Західні країни повинні надіслати Україні більше важкого озброєння для протидії російській агресії на сході країни, заявив 14 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

«Так, Україна повинна отримати більше важкого озброєння», – Столтенберґ заявив на пресконференції в Гаазі після зустрічі з лідерами сімох країн НАТО перед самітом, який має відбутися наприкінці червня.

За словами генерального секретаря, НАТО вже «посилює» постачання, а його посадовці зустрінуться 15 червня, аби обговорити подальшу підтримку, в тому числі важкою зброєю.

Хоча Столтенберґ погоджується з тим, що Київ має отримати більше важкого озброєння, він не повідомив додаткових деталей.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та голова уряду Данії Метте Фредеріксен приймали Столтенберґа та лідерів Польщі, Румунії, Латвії, Португалії та Бельгії напередодні саміту НАТО, який заплановано на 29-30 червня в Мадриді.

Читайте також: Україна має найбільшу в Європі потребу в сучасній протиракетній зброї – Зеленський

«З точки зору озброєння, ми єдині в тому, що дуже важливо, аби Росія програла війну. І, оскільки ми не можемо мати пряму конфронтацію між військами НАТО та Росією, нам потрібно зробити так, щоб Україна могла вести цю війну, щоб вона мала доступ до всього необхідного озброєння», – сказав очільник НАТО журналістам.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на пресконференції, своєю чергою, висловив думку, дії Заходу поки що недостатньо підтримують Україну.

«Ми недостатньо зробили для захисту України, підтримки українського народу, підтримки його свободи та суверенітету. І тому я закликаю, прошу вас зробити набагато більше для доставки зброї, артилерії в Україну. Це їм потрібно для захисту своєї країни», – заявив він.

Голова польського уряду додав, що поразка України означала б «провал і катастрофу для Європейського Союзу, наших цінностей і НАТО».

Столтенберґ сказав, що лідери НАТО «погодять значне посилення своєї позиції» на саміті в Мадриді.

Альянс має забезпечити «ще вищу готовність» і посилити власні озброєння вздовж східного кордону після вторгнення Росії в Україну, додав він.

Читайте також: Контактна група з оборони України налічує понад 45 країн – посольство США

Відповідаючи на запитання про заявки Швеції та Фінляндії на вступ до альянсу, Столтенберг сказав, що шукає «єдиного шляху вперед» для вирішення протидії з боку Туреччини. Анкара опонує вступу цих через, на її думку, підтримку Швецією курдських бойовиків.

Заклики України надати важке озброєння стали ще гучнішими в останні тижні, позаяк російські війська мають перевагу на сході країни.

Як заявила 14 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, західні партнери наразі передали Україні близько 10% озброєнь, про які просив Київ. Україна, за її словами, очікує від засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», запланованого на 15 червня в Брюсселі, озвучення чітких часових рамок щодо надання допомоги.

13 червня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українській армії для досягнення паритету з Росією на фронті і перемоги у війні необхідні кілька тисяч одиниць важкої зброї й техніки.