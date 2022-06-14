Контактна група з оборони України налічує понад 45 країн – посольство США

До Контактної групи з питань оборони України долучилися понад 45 країн, повідомило посольство Сполучених Штатів 14 червня.

«Понад 45 країн зібралися разом у Контактній групі з питань оборони України, щоб оцінити останні оборонні потреби України та надати допомогу. Вони роблять все, щоб зміцнити Україну на полі бою і за столом переговорів. Ми – разом з Україною», – йдеться в повідомленні.

Зустріч Контактної групи з оборони України запланована на 15 червня під час міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі.

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Як заявила 14 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, західні партнери наразі передали Україні близько 10% озброєнь, про які просив Київ. Україна, за її словами, очікує від засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», запланованого на 15 червня в Брюсселі, озвучення чітких часових рамок щодо надання допомоги.

13 червня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українській армії для досягнення паритету з Росією на фронті і перемоги у війні необхідні кілька тисяч одиниць важкої зброї й техніки.