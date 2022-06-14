Україна має найбільшу в Європі потребу в сучасній протиракетній зброї – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував останні ракетні обстріли по містах України 14 червня.

Він вказав на те, що частину цих ракет вдалося збити, але не всі.

«На жаль, є жертви, є руйнування. Сьогодні удар був по Львівській і Тернопільській областях. І ми знову й знову повторюємо нашим партнерам, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя. У нашої держави її поки немає на достатньому рівні, але саме в нашої держави й саме зараз – найбільша у Європі потреба саме в такій зброї. Затягування з її наданням не може мати виправдань», – заявив Зеленський.

Він додав, що планує наголошувати на цьому в переговорах із закордонними партнерами.

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«Цього тижня буде багато різних важливих переговорів – і не тільки з європейськими політиками, яким до снаги надати Україні сучасні протиракетні системи. Навіть попри те, що сучасних ракет у Росії з кожним днем війни все менше, потреба України в таких системах зберігається. Бо і в Росії зберігається ще достатньо радянських типів ракет, які навіть іще небезпечніші. Вони в рази менш точні, а отже, у рази більше загрожують саме цивільним об'єктам і звичайним житловим будинкам», – сказав голова держави.

За словами Зеленського, оборонна підтримка України була на порядку денному його сьогоднішньої розмови з прем’єр-міністро Канади Джастіном Трюдо.

Також президент повідомив, що попросив головнокомандувача Збройних Сил Валерія Залужного «дуже уважно» поставитися до повідомлень у медіа про те, що українським військовим нібито не вистачає засобів індивідуального захисту.

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«Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорюється суспільством. І я очікую перевірки логістики в армії – перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту. На сьогодні всім, хто перебуває в зонах бойових дій, повинно вистачати всього необхідного для захисту. Держава забезпечує таке постачання», – стверджує Зеленський.

За даними голови Львівської обласної військової адміністрації, внаслідок падіння уламків збитої ракети на Львівщині постраждали шестеро людей.

Крім того, про збиття російських ракет силами ППО повідомили обласні військові адміністрації на Тернопільщині, Івано-Франківщині і Хмельниччині. За попередніми даними, там руйнувань і постраждалих немає.