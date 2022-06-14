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На Івано-Франківщині ППО збила російську ракету – голова ОВА

Постраждалих чи руйнувань, за словами Світлани Онищук, немає. На архівному фото: ракетний слід у небі в іншому регіоні України

Сили протиповітряної оборони вдень 14 червня збили ракету над територією Івано-Франківської області, повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Постраждалих чи руйнувань, за її словами, немає.

«Сьогодні під час повітряної тривоги, яка тривала з 12:41 до 13:54, на території нашої області сили ППО збили російську ракету. На щастя, обійшлося без людських жертв та пошкоджень інфраструктури», – написала Онищук у телеграмі.

Раніше сьогодні в Тернопільській, Львівській і Хмельницькій ОВА повідомили про збиття силами ППО російських ракет над територіями цих регіонів.

На Тернопільщині, за даними влади, руйнувань і постраждалих немає.

На Львівщині, де ракету збили над Золочевом, а її уламки впали на цегельню, поранені чотири людини, зокрема, дитина.

На Хмельниччині, за попередніми даними влади, руйнувань і постраждалих немає.

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