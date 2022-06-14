Сили ППО збили російські ракети на Тернопільщині і Львівщині – ОВА

Голови обласних військових адміністрацій Львівщини і Тернопільщини 14 червня під час повітряної тривоги повідомили, що сили ППО збили ракети над територією цих областей.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що російську ракету збили над Золочевом.

«Внаслідок падіння ракети пошкоджень зазнав об’єкт цивільної інфраструктури. Інформація про потерпілих уточнюється», – написав він у телеграмі.

Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив, що, за попередньою інформацією, сили протиповітряної оборони «спрацювали по кількох ворожих ракетах над Тернопільщиною».

«Спеціалісти виїхали на місця вибухів. Попередньо – жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється. Закликаю негайно йти в укриттях під час повітряних тривог», – наголосив Труш.

12 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії 2606 російських крилатих ракет вдарили по Україні.

13 червня в Міноборони України повідомили, що в Чорному морі перебувають шість російських кораблів із можливим сумарним залпом до 36 ракет.