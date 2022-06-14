Четверо людей, серед яких дитина, постраждали внаслідок ракетного удару по Львівщині – ОВА

Четверо людей, у тому числі і дитина, постраждали внаслідок ракетного удару по Львівщині 14 червня, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Стан постраждалих, за оцінками лікарів, – легкий і середньої тяжкості.

За словами Козицького, сили протиповітряної оборони (ППО) збили російську ракету на містом Золочів Львівської області. Її уламки впали на цегельню.

Ракету Росія запустила з південно-східного напрямку, повідомив голова ОВА.

Повітряна тривога була оголошена близько 13-ої години.

Також сили ППО спрацювали у Тернопільській області. За інформацією керівництва обласної військової адміністрації, за попередніми даними, там ніхто з людей не постраждав і не пошкоджені об’єкти інфраструктури.

12 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії 2606 російських крилатих ракет вдарили по Україні.

13 червня в Міноборони України повідомили, що в Чорному морі перебувають шість російських кораблів із можливим сумарним залпом до 36 ракет.