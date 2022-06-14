Сили ППО збили російську ракету над Хмельниччиною – ОВА

Сили протиповітряної оборони збили російську ракету над Хмельницькою областю 14 червня, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

«За попередньою інформацією, сьогодні, під час повітряної тривоги, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки впали в полі, пошкоджень споруд немає. На даний час здійснюється пошук місця падіння/уламків збитої ракети. Попередньо – жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється», – написав він у телеграмі.

Раніше в Тернопільській і Львівській ОВА повідомили про збиття силами ППО російських ракет над територіями цих регіонів.

На Тернопільщині, за даними влади, руйнувань і постраждалих немає.

На Львівщині, де ракету збили над Золочевом, а її уламки впали на цегельню, поранені чотири людини, зокрема, дитина.

12 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії 2606 російських крилатих ракет вдарили по Україні.

13 червня в Міноборони України повідомили, що в Чорному морі перебувають шість російських кораблів із можливим сумарним залпом до 36 ракет.