РФ все частіше застосовує проти України радянські крилаті ракети, економлячи високоточні – Повітряні сили

Росія все частіше застосовує проти України радянські типи крилатих ракет й економить високоточні дорогі ракети, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Нині противник все частіше застосовує радянські типи крилатих ракет, такі як авіаційна ракета Х-59 і ракета Х-22 – одна з найбільш руйнівних ракет, які запускає противник», – сказав Ігнат на брифінгу 14 червня.

За його словами, маса бойової частини ракети Х-22 становить 900 кілограмів, і вона часто не влучає в ціль, спричиняючи руйнування цивільних об’єктів.

Крім того, речник Повітряних сил повідомив, що Росія останнім часом застосовує свою авіацію дистанційно з території Білорусі і акваторії Чорного моря, а також з території Росії.

12 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії 2606 російських крилатих ракет вдарили по Україні.

13 червня в Міноборони України повідомили, що в Чорному морі перебувають шість російських кораблів із можливим сумарним залпом до 36 ракет.