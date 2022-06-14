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РФ все частіше застосовує проти України радянські крилаті ракети, економлячи високоточні – Повітряні сили

12 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії 2606 російських крилатих ракет вдарили по Україні

Росія все частіше застосовує проти України радянські типи крилатих ракет й економить високоточні дорогі ракети, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Нині противник все частіше застосовує радянські типи крилатих ракет, такі як авіаційна ракета Х-59 і ракета Х-22 – одна з найбільш руйнівних ракет, які запускає противник», – сказав Ігнат на брифінгу 14 червня.

За його словами, маса бойової частини ракети Х-22 становить 900 кілограмів, і вона часто не влучає в ціль, спричиняючи руйнування цивільних об’єктів.

Крім того, речник Повітряних сил повідомив, що Росія останнім часом застосовує свою авіацію дистанційно з території Білорусі і акваторії Чорного моря, а також з території Росії.

12 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії 2606 російських крилатих ракет вдарили по Україні.

13 червня в Міноборони України повідомили, що в Чорному морі перебувають шість російських кораблів із можливим сумарним залпом до 36 ракет.

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