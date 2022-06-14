Біля Ізюма точаться «запеклі бої», у місті залишається близько 15 тисяч цивільних – депутат міськради

Біля Ізюма, що на Харківщині, точаться «запеклі бої», а в самому місті залишається близько 15 тисяч цивільних, повідомив у коментарі Радіо Свобода депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник.

«В Ізюмі точаться одні із найзапекліших боїв в Україні. Ворог накопичив на Ізюмському напрямку близько 25 батальйонно-тактичних груп, за допомогою яких намагається просуватися у напрямку міста Слов’янськ і міста Барвінкове, щоб спробувати оточити наші війська у зоні ООС. Але ЗСУ, сили тероборони Ізюма героїчно тримають оборону», – розповів він.

За даними Стрельника, цивільні люди, які залишаються у самому Ізюмі, наразі відрізані від можливості отримати гуманітарну допомогу та евакуюватися.

«За нашими даними, у Ізюмі перебуває близько 15 тисяч цивільних жителів (це здебільшого жінки, діти, люди похилого віку). На жаль, російські окупанти уже більш ніж три місяці відмовляють в організації будь-яких коридорів для доставки гуманітарної допомоги (їжі, води та ліків), а також в евакуації тих, хто цього потребує, насамперед – хворих, які не можуть там отримати меддопомогу», – наголосив Стрельник.

9 червня в бою під Ізюмом загинув голова ГО «Захистимо Протасів Яр» і розвідник 93 омбр «Холодний Яр» Роман Ратушний.

9 червня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки повідомляло, що одночасно зі штурмом Сєвєродонецька російські військові активізували зусилля з просування на південь від міста Ізюм, розташованого приблизно за 130 кілометрів на північний захід від Сєвєродонецька.