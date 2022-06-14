Громада «Захистимо Протасів Яр» у Києві повідомила про загибель свого лідера Романа Ратушного

Громада «Захистимо Протасів Яр» у Києві повідомила про загибель свого лідера, голови однойменної громадської організації Романа Ратушного.

«Важкі дні. Підтвердилась страшна новина. 9 червня в бою, під Ізюмом, загинув лідер нашої громади, голова ГО «Захистимо Протасів Яр» і розвідник 93 омбр «Холодний Яр» Роман Ратушний», – йдеться у Facebook-повідомленні громади.

Повідомляється, що Ратушний загинув під час виконання бойового завдання.

Про дату прощання мають повідомити пізніше.

Роман Ратушний – громадський активіст, найбільш відомий активною протидією забудові Протасового Яру у Києві. Він неодноразово повідомляв, що отримував погрози через свою діяльність.

5 липня Романові Ратушному мало виповнитися 25 років.

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