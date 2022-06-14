«На наших руках кров»: Шварценеггер закликав Європу відмовитися від російського палива 

Американський актор і політик Арнольд Шварценеггер закликав західні країни відмовитися від російського палива. Про це він сказав у своєму виступі на кліматичній конференції в Австрії 14 червня.

Виступаючи відеозв’язком, колишній губернатор американського штату Каліфорнія вказав на те, що Росія протягом перших двох місяців агресії проти України випустила по українських містах близько 1300 ракет вартістю в 7,7 мільярда євро.

«Це багато. Але водночас Європа заплатила Росії 44 мільярди євро за паливо», – порівняв Шварценеггер.

Читайте також:Стефанчук у Європарламенті закликав зробити так, щоб Росії «не було на що воювати»

За його словами, таким чином європейські країни оплачують російську агресію.

«Неважливо, як ви дивитесь на це – на наших руках кров, тому що ми фінансуємо війну. Ми маємо перестати брехати собі. Просто зараз ми маємо всі технології, які потрібні, аби відмовитися від викопного палива», – заявив він.

Актор і політик назвав цей крок боргом Заходу як перед «українськими дітьми, які ростуть у бомбосховищах», так і перед самим собою.

За даними базованого у Фінляндії Центру з вивчення енергетики й чистого повітря (CREA), за перші 100 днів повномасштабного вторгнення в Україну Росія заробила на експорті палива 93 мільярди євро. Основний покупець – країни Євросоюзу.

3 червня Рада ЄС офіційно затвердила шостий пакет санкцій у зв’язку з російським вторгненням в Україну. Було ухвалене рішення відмовитися від імпорту російської нафти протягом шести місяців і від імпорту нафтопродуктів протягом восьми місяців.

Виняток передбачено для імпорту сирої нафти трубопроводом до країн ЄС, які в силу свого географічного положення перебувають в особливій залежності від поставок з Росії – йдеться про Угорщину, Словаччину, Чехію.

Ембарго на російську нафту раніше запровадили США і Велика Британія.