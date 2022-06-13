Росія з початку масштабної війни проти України продала енергоносіїв на 93 млрд євро – CREA

За перші 100 днів повномасштабного вторгнення в Україну Росія заробила на експорті палива 93 мільярди євро. Основний покупець – країни Євросоюзу, пише у своєму звіті зареєстрований у Фінляндії Центр із вивчення енергетики й чистого повітря (CREA).

На ЄС припав 61% російського експорту енергоносіїв, що становило 57 мільярдів євро. Основні країни-споживачі – Німеччина (понад 12 мільярдів євро) й Італія (понад 7 мільярдів).

Головний імпортер російських нафти та газу поза Євросоюзом – Китай (12,6 мільярда євро).

«Дохід Росії становить приблизно 46 млрд євро від продажу сирої нафти, 24 млрд євро – трубопровідного газу, 13 млрд євро – нафтопродуктів, 5,1 млрд євро – зрідженого природного газу, 4,8 млрд євро – вугілля», – йдеться в дослідженні.

У звіті CREA сказано, що обсяги експорту російських енергоносіїв знизилися в травні на 15% порівняно з показниками до масштабної війни, але збільшення попиту на викопне паливо принесло Росії «несподіваний прибуток»: експортна вартість російських енергоносіїв – на 60% вища, ніж минулого року.

В організації наголошують, що Польща і США завдали найбільшого удару по доходах Росії, а Литва, Фінляндія й Естонія досягли різкого відсоткового скорочення на понад 50%.

«Індія, Китай, Об’єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Франція та Бельгія збільшили імпорт. Індія стала значним імпортером російської сирої нафти, купуючи 18% експорту країни. Значна частина сирої нафти реекспортується у вигляді нафтопродуктів, у тому числі до США та Європи, що є важливою лазівкою, яку потрібно прикрити», – йдеться у звіті.

3 червня Рада ЄС офіційно затвердила шостий пакет санкцій у зв’язку з російським вторгненням в Україну. Було ухвалене рішення відмовитися від імпорту російської нафти протягом шести місяців і від імпорту нафтопродуктів протягом восьми місяців.

Виняток передбачено для імпорту сирої нафти трубопроводом до країн ЄС, які в силу свого географічного положення перебувають в особливій залежності від поставок з Росії – йдеться про Угорщину, Словаччину, Чехію.

Ембарго на російську нафту раніше запровадили США і Велика Британія.