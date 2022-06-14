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Львівська ОВА: число постраждалих від падіння уламків ракети зросло до 6

За словами Максима Козицького, стан людей лікарі оцінюють як задовільний

Кількість постраждалих внаслідок падіння уламків російської ракети, збитої 14 червня над Золочевом на Львівщині, зросла до шести, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Стан людей лікарі оцінюють як задовільний. Усі вони зараз перебувають на амбулаторному лікуванні», – повідомив він у телеграмі.

Раніше влада повідомляла про чотирьох постраждалих, зокрема одну дитину. Уламки збитої ракети, за словами Козицького, впали на цегельню.

Крім того, про збиття російських ракет силами ППО повідомили обласні військові адміністрації на Тернопільщині, Івано-Франківщині і Хмельниччині. За попередніми даними, там руйнувань і постраждалих немає.

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