Папа Франциск розкритикував Росію за її «жорстокість» у війні проти України

Папа Римський Франциск дорікнув Росії за «жорстокість» її військ у війні, яку Москва розв’язала проти України.

«Ми бачимо жорстокість і лютість, з якою цю війну ведуть війська, як правило, найманці, які використовуються росіянами», – сказав понтифік у розмові зі ЗМІ, яка відбулася минулого місяця та була опублікована 14 червня.



Як заявив папа журналістам, Росія думала, що війна закінчиться за тиждень, «але вони прорахувалися».

«Вони зіткнулися з хоробрими людьми, людьми, які борються за виживання і які мають історію боротьби», – сказав він.

При цьому 85-річний понтифік сказав, що деякі дипломати розуміли ризик масштабного конфлікту за місяці до того, як він розгорівся.

Він згадав, що один із голів держав сказав йому на зустрічі за кілька місяців до того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, що НАТО «гавкає на ворота Росії», що можна інтерпретувати як провокацію, особливо з боку Москви, яка «не дозволить ніякій іноземній силі наблизитися».

«Але небезпека полягає в тому, що ми бачимо лише це жахливе, і ми не бачимо всієї драми, що розгортається за цією війною, яка, можливо, була якось або спровокована, або не попереджена. І зверніть увагу на інтерес до випробувань і продажу зброї. Дуже сумно, але врешті-решт це те, що поставлено на карту», – додав він.



Папа риторично запитав себе, чи роблять такі коментарі його «пропутінським». «Ні, ні. Було б спрощено і неправильно сказати таке», – заявив він.

Минулого місяця папа Римський Франциск заявив, що попросив про зустріч у Москві з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб спробувати зупинити війну в Україні, але не отримав відповіді.