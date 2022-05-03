МЗС: Україна вкотре запрошує папу Франциска до Києва

Міністерство закордонних справ України заявляє, що папу Римського Франциска вчергове запрошують приїхати з візитом до Києва.

У МЗС заявили про це після інтерв’ю понтифіка італійській Corriere Della Sera, в якому папа повідомив, що хоче поїхати до Москви і поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним, але там такий візит наразі не погодили.

«Вдячні за зусилля папи Римського зі встановлення справедливого миру і зупинення війни, яка жодним чином не була спровокована Україною, НАТО чи будь-якою іншою третьою стороною. І для понтифіка, і для цілого світу зараз стало абсолютно очевидно, що ні Росія, ні особисто Путін не налаштовані на припинення кровопролиття на українській землі», – заявив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС Україні Олег Ніколенко.

«Римський Понтифік констатував, що Москва проігнорувала всі заклики Ватикана до припинення війни. Натомість Україна підтверджує свою прихильність до діалогу і вчергове поновлює запрошення Святійшому Отцеві здійснити візит до Києва. Віримо, що добро неодмінно переможе зло. Закликаємо Святійшого Отця продовжувати молитися за українців та докладати зусиль заради миру в Україні», – додав він.

Франциск розповів газеті Corriere Della Sera, що приблизно через три тижні після початку російського масштабного вторгнення в Україну він попросив дипломатів Ватикану надіслати Путіну повідомлення про організацію зустрічі.

«Ми ще не отримали відповіді, і ми все ще наполягаємо», – сказав папа.

Він додав: «Я боюся, що Путін не може і не хоче мати цю зустріч у цей час. Але як можна не зупинити таку жорстокість?»

Франциск також повідомив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав йому, що Путін планує завершити війну 9 травня, коли Росія святкує День перемоги над нацистською Німеччиною в 1945 році.

85-річний понтифік здійснив безпрецедентний візит до російського посольства в Римі, коли почалася масштабна війна.

Водночас папа заявив, що не планує поки що їхати до Києва.