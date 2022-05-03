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Папа Франциск хоче поїхати до Путіна, щоб спробувати зупинити війну в Україні

Папа Римський Франциск показує прапор, який йому привезли з Бучі, під час його щотижневої загальної аудієнції. Ватикан, 6 квітня 2022 року

Папа Римський Франциск в інтерв’ю, опублікованому 3 травня, заявив, що попросив про зустріч у Москві з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб спробувати зупинити війну в Україні, але не отримав відповіді.

Франциск розповів газеті Corriere Della Sera, що приблизно через три тижні після початку російського масштабного вторгнення в Україну він попросив дипломатів Ватикану надіслати Путіну повідомлення про організацію зустрічі.

«Ми ще не отримали відповіді, і ми все ще наполягаємо», – сказав папа.

Він додав: «Я боюся, що Путін не може і не хоче мати цю зустріч у цей час. Але як можна не зупинити таку жорстокість?»

Франциск також повідомив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав йому, що Путін планує завершити війну 9 травня, коли Росія святкує День перемоги над нацистською Німеччиною в 1945 році.

85-річний понтифік здійснив безпрецедентний візит до російського посольства в Римі, коли почалася масштабна війна.

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